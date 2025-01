Pellegrini Lazio, la rivelazione di Pedullà: spunta una squadra interessata al terzino. Potrebbe restare in Serie A

Pellegrini Lazio, novità sul suo futuro: c’è l’interesse di una squadra di Serie A per il terzino biancoceleste, la rivelazione di Pedullà

Luca Pellegrini potrebbe essere il calciatore decisivo per sbloccare l’indice di liquidità della Lazio e per poi agire sul mercato in entrata.

Come rivelato da Alfredo Pedullà il Como non ha ancora chiuso per Alex Valle, terzino mancino del Celtic, proveniente dalla Masia. Per questo motivo i lariani avrebbero messo nel mirino il terzino biancoceleste che piace molto al tecnico Fabregas. La decisione ora spetta alla dirigenza laziale.