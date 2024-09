Pellegrini Lazio, il Galatasaray INTERESSATO al biancoceleste? ECCO a quali CONDIZIONI. I dettagli sul futuro del giocatore

Come riporta la stampa turca, il Galatasaray ha scelto Zalewski come priorità ma qualora il classe 2002 dovesse rifiutare, ecco che farebbe un tentativo per Luca Pellegrini. Maci potrebbe essere un ostacolo per il difensore della Lazio in un’eventuale trattativa, sarebbe la data fissata per il riscatto del classe ’99 dalla Juve, in programma il prossimo anno.