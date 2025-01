Pellegrini Lazio, il terzino è stato offerto al Como: la risposta del club biancoblu

Pellegrini Lazio, il terzino non sta convincendo ed è stato offerto al Como. Le ultime sulla risposta dei lariani

Luca Pellegrini non sta convincendo la Lazio come vice Tavares. Per questo motivo, come riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste lo ha proposto al Como, squadra alla ricerca proprio di un giocatore in quel ruolo.

La risposta del club biancoblu è stata negativa, perché non c’è la volontà di pagare i 4 milioni di euro che andranno versati nelle casse della Juve a giugno.