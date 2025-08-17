Pellegrini Lazio, carica l’ambiente in vista della nuova stagione di Serie A: «Pronti a cominciare!»

Pellegrini Lazio, il laterale biancoceleste pronto per la prossima partita: ecco le parole del giocatore capitolino

Con la vittoria sull’Atromitos, la Lazio ha ufficialmente concluso il suo ciclo di amichevoli precampionato, chiudendo la preparazione estiva in vista dell’esordio in Serie A. Domenica prossima, i biancocelesti affronteranno il Como al “Sinigaglia” per dare il via alla stagione 2025/26, e l’ambiente capitolino sembra pronto ad accogliere con entusiasmo questa nuova avventura.

Dopo l’ultimo test giocato a Rieti, Luca Pellegrini ha voluto condividere su Instagram il suo stato d’animo e quello della squadra. «Ultimo test prima del campionato! Pronti a cominciare!», ha scritto il terzino, trasmettendo fiducia e determinazione ai tifosi. Un messaggio semplice ma efficace, che riflette la volontà della squadra di iniziare la stagione con il piede giusto.

Le amichevoli estive hanno permesso a Maurizio Sarri di testare nuove soluzioni tattiche e di valutare il rendimento dei giovani e dei nuovi acquisti. Dalle sfide contro Avellino, Fenerbahce, Galatasaray e Atromitos sono emersi segnali incoraggianti, con diversi giocatori a segno e buone indicazioni sul piano del gioco collettivo. In particolare, le prestazioni di Cancellieri e Pedro hanno spiccato nella classifica marcatori del precampionato, mentre il centrocampo guidato da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru ha mostrato compattezza e qualità.

Il messaggio di Pellegrini non è solo un semplice post sui social, ma anche un segnale alla squadra e ai tifosi: la Lazio vuole affrontare la nuova stagione con energia e concentrazione, senza farsi distrarre dai rumor di mercato o dalle voci sugli infortuni. L’obiettivo è chiaro: iniziare bene, conquistare punti preziosi fin dalle prime giornate e consolidare una squadra in grado di competere per l’Europa.

Domenica a Como si aprirà quindi il sipario sulla Serie A 2025/26, con una Lazio motivata e pronta a dare il massimo. Le amichevoli hanno offerto spunti interessanti, ma ora la competizione ufficiale richiederà massima attenzione, disciplina e gioco di squadra. Il messaggio di Pellegrini, sintetico e diretto, racchiude proprio questo spirito: pronti a lottare, pronti a vincere, pronti a cominciare!