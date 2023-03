Pellegrini ha convinto Lotito: ecco il piano del club per riscattarlo

Arrivano novità per quanto riguarda il riscatto del terzino arrivato a gennaio: la società studia un modo

Luca Pellegrini è arrivato da poco tempo alla Lazio e nonostante lo scarso minutaggio, sembra aver convinto i tifosi e Maurizio Sarri.

Come riporta l’edizione romana del Corriere dello Sport, il terzino avrebbe convinto il club a confermarlo in maglia biancoceleste anche per la prossima stagione. Ci sarebbe solamente un ostacolo importante, ovvero il prezzo per riscattarlo dalla Juventus: 15 milioni pagabili in 5 anni sono un investimento troppo oneroso per la società, che spingerà chiedendo ai bianconeri un piccolo sconto per ottenere il riscatto del terzino. Lotito vorrebbe arrivare sotto i 10 milioni per trattare con la Vecchia Signora.