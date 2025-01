Pellegrini Como, il terzino fa muro alla cessione. Il retroscena: «Ecco il motivo per cui ora dice no al passaggio ai lariani»

Pellegrini Como, il terzino biancoceleste fa muro alla cessione ai lariani: svelato il motivo che lo fa rifutare questa destinazione

Secondo quanto spiegato dal Corriere dello Sport, Luca Pellegrini sta facendo muro alla sua cessione da parte del calciomercato Lazio al Como, che lo aveva cercato negli ultimi giorni.

Il problema per il terzino non è la destinazione, ma la formula: il giocatore non vuole andare in prestito, ma dalla Capitale possono cederlo solo così visto che a giugno scatterà l’obbligo di riscatto dalla Juve in cambio di 4 milioni di euro.