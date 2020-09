In arrivo Sabiri dal Paderborn, andrà a Salerno.

La Salernitana è vicinissima ad Abdelhamid Sabiri, centrocampista classe 1996, in scadenza con il Paderborn. Il calciatore, secondo Alfredo Pedullà, verrà prelevato dalla Lazio, dovrebbe essere a Roma tra oggi e venerdì, poi dovrebbe essere girato ai granata. Nella scorsa stagione ha quattro gol e un assist in 24 presenze in Bundesliga.