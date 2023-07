Pedullà – La Lazio preme per Castellanos: possibile un incontro tra le parti

Castellanos, secondo quanto riporta il noto giornalista ed esperto di mercato i biancocelesti premono per il calciatore

Il calciomercato è in continuo fermento, con la Lazio che vuole rinforzare la squadra di Sarri per la stagione che verrà. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, il club biancoceleste preme per riuscire ad assicurarsi Castellanos. Il giornalista aggiunge che tra le parti potrebbe esserci un incontro per chiudere l’affare, anche se nella lista c’è anche Admouni.