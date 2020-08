Pedullà – La Lazio non chiude per Fares e rischia la beffa. C’è l’Inter…

Dopo oltre un mese di corteggiamento ancora non arriva l’accordo con la SPAL. E qualcosa comincia a non tornare…

Alfredo Pedullà lancia la bomba. L’esperto di mercato si era sempre detto sicuro di una operazione già fatta tra Lazio e SPAL per Fares. Invece nonostante l’incontro del pomeriggio tra i club continuerebbe a mancare l’accordo circa una eventuale contropartita, e la concorrenza dell’Inter si farebbe agguerrita. La Lazio prosegue nel voler abbassare il prezzo del cartellino e vorrebbe inserire un giocatore, mentre la SPAL è ferma sui 10/11 milioni cash. Come evidenzia il noto esperto di mercato l’Inter aveva già acquistato il calciatore prima dell’infortunio, che aveva fatto saltare una trattativa già chiusa tra ferraresi e nerazzurri. Con Biraghi che tornerà a Firenze ed Emerson non ancora vicinissimo, Conte potrebbe tentare l’assalto e chiudere velocemente. Oltre che su Kumbulla Lazio e Inter sarebbero allora sul punto di sfidarsi anche per il quinto degli estensi. Ma questa volta, data la vicinanza del calciatore alla Lazio nelle ultime settimane, perdere l’obiettivo per i capitolini sarebbe davvero dura.