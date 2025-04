Pedro a Sky: «Abbiamo dato tutto, soprattutto il secondo tempo. È un pareggio che non serve tanto»

Pedro, le parole dello spagnolo protagonista assoluto della partita ai microfoni di Sky: ecco cos ha detto a fine match

Intervenuto ai microfoni di Sky alla fine della rocambolesca sfida tra Lazio e Parma, Pedro commenta cosi il match dei biancocelesti rilasciando queste sue considerazioni

PAROLE – Peccato, abbiamo perso un’opportunità importante giocando in casa. Abbiamo dato tutto, soprattutto il secondo tempo. È un pareggio che non serve tanto. Abbiamo preso questi gol all’inizio e poi è difficile ribaltarla, abbiamo fatto un bello sforzo nel secondo tempo ma è un peccato per noi aver perso questa opportunità. Ora dobbiamo fare tutti il massimo per la champions. Ci crediamo