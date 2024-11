Pedro a Dazn: «Baroni è stato fondamentale per me. Fabregas? Ho bei ricordi con lui»

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato così della vittoria contro il Como e del suo amico Cesc Fabregas

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Como–Lazio, Pedro ha parlato così della vittoria della sua squadra e dell’amico Fabregas:

PAROLE – «Della squadra sono il più vecchio ma mi trovo bene. Abbiamo fatto una bella partita ed è un buonissimo risultato per noi. Il Como sta facendo bene ed era difficile vincere qua. Il mister è stato fondamentale per me, ma stiamo lavorando tutti bene. Siamo una bella squadra e c’è armonia nello spogliatoio. Mi piace l’idea di gioco del mister e mi trovo molto bene con lui.

Con Fabregas ho bei ricordi. A Como ho tanti amici con cui ho giocato in passato. Mi fa strano vedere Cesc su una panchina perché ha la mia stessa età. È intelligente e farà una grande carriera. Non deve perdere fiducia per questo risultato. Il Como è una delle squadre che mi piace di più in Serie A e l’ho seguita tanto. Devono continuare così».