Lazio Milan Primavera, le formazioni ufficiali della sfida di oggi dei giovani biancocelesti contro i meneghini: le ultime

Lazio Milan Primavera è pronta per il fischio d’inizio: ecco quali sono le formazioni ufficiali all’inizio della sfida

Quest’oggi non scenderà in campo solo la prima squadra nel delicato match dell’Olimpico contro il Parma bensì ci sarà anche lo scontro Lazio Milan Primavera. Queste due compagini premettono grande spettacolo per una sfida mozzafiato dalla quale i capitolini sperano di ottenere il massimo!

LAZIO (3-4-1-2): Renzetti; Petta, Bordon, Bordoni; Zazza, Di Tommaso, Nazzaro, Milani; Farcomeni; Serra, D’Agostini.

A disposizione: Bosi, Cipriani, Ferrari, Gelli, Munoz, Cuzzarella, Trifelli, Sulejmani, Pinelli, Marinaj, Ciucci.

Allenatore: Sergio Pirozzi

MILAN: Pittarella; Nissen, Paloschi, Sala, Liberali; Ossola, Bonomi, Hodzic, Tartaglia; Magni, Scotti.

A disposizione: Colzani, Mancioppi, Perin, Perrucci, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Perina, Colombo, Asanji.

Allenatore: Federico Guidi

Arbitro: Francesco Burlando (sezione Genova)

Assistenti: Michele Fracchiolla – Davide Fedele