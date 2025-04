Lecce Lazio U14 3-3, il comunicato dei biancocelesti con i dettagli della sfida di oggi contro i pugliesi: le ultime

Lecce Lazio U14 3-3, tutti i dettagli su quest’avvincente partita tra i giovani biancocelesti contro i parietà pugliesi: le ultime

Termina 3-3 l’avvincente sfida Lecce Lazio U14 che apre le danze di questa avventura nella Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro. Le due squadre si sono date battaglia a viso aperto senza però riuscire a trovare una contendente che prevalesse sull’altra in questa sfida. A seguito del match il club capitolino ha diffuso un comunicato con tutti i dettagli sulla sfida:

«Esordio in terra pugliese per le aquile classe 2011 della Lazio che, questa mattina, pareggiano 3-3 la sfida con i padroni di casa del Lecce. La squadra giallorossa di mister Manca passa in vantaggio dopo 4 giri di lancette sul cronometro, é Cipressa ad aprire le marcature. La Lazio cerca di acciuffare il pari, ma la prima frazione di gioco si conclude con i padroni di casa in vantaggio 1 a 0. Nella ripresa si alzano i ritmi, dopo 6 minuti la Lazio ristabilisce gli equilibri con Alvaro. Il Lecce non ci sta ed al 13torna in vantaggio, questa volta è Greco a spedire la sfera in fondo al sacco. Il botta e risposta tra le due compagini prosegue, quattro minuti più tardi i biancocelesti siglano il 2-2 con Musah. Le squadre cercano la vittoria, è di nuovo la squadra pugliese a portarsi avanti, è ancora Cipressa a trovare la via del gol, è doppietta personale per il numero 7 locale. I ragazzi di mister Grassi creano gioco ed occasioni, ma la sfera sembra non voler entrare. Proprio sul finale arriva il guizzo di Musah che porta il risultato sul definitivo 3 a 3. Lecce e Lazio dividono la posta in palio nella prima giornata della Fase Interregionale. Alle aquile classe 2011 di Matteo Grassi non è più concesso sbagliare. Nel prossimo turno la Lazio attende il Napoli in casa per poi andare a Trigoria ad affrontare la Roma. Servono 2 vittorie, per sperare di staccare il pass come prima della classe, unico piazzamento che permette lassesso alle Final Four Nazionali».