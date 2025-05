Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile. I dettagli

Di seguito il programma del weekend del fine settimana del Settore giovanile.

PROGRAMMA DEL WEEKEND– Il primo weekend del mese di Maggio è ricco di appuntamenti per le aquile del Settore Giovanile biancoceleste, sono 5 le sfide in programma tra sabato 3 e domenica 4.

Sabato pomeriggio, è il turno dei ragazzi di Valerio Gualdaroni impegnati nei quarti di finale del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2011, dopo aver superato i Red Tigers nei playoff, adesso sfidano la Tor Tre Teste. Al ‘Candiani’ sarà una gara secca tra la miglior squadra della categoria ed i biancocelesti che dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per proseguire il cammino.

Domenica è la volta dei categorie nazionali.

Nella 32^ giornata del campionato Under 18, i ragazzi di Francesco Punzi sfidano il Torino capolista. In questo rush finale, le aquile classe 2007 vogliono continuare la striscia positiva per conquistare matematicamente l’accesso ai playoff. A tre turni dalla conclusione della Regular Season, la Lazio deve fare un ultimo sforzo per accedere alla Post Season.

Dopo una settimana di stop, torna in campo la squadra di Gianluca Procopio. Iniziano i playoff del campionato Under 17. La Lazio fa visita all’Udinese. Allo Stadio ‘Bottecchia’ di Pordenone sarà solamente una delle squadre a conquistare l’accesso al turno successivo. Una sfida da dentro o fuori, non è più concesso sbagliare e le aquile classe 2008 ne sono consapevoli.

E’ arrivato il momento del secondo atto degli ottavi di finale del campionato Under 16. La Lazio attende la Fiorentina al ‘Salaria Sport Village’. La sfida del ‘Viola Park’ si è conclusa in parità: alla rete di Morelli, ha risposto Giannone al fotofinish per l’1-1 finale. Nella gara di ritorno i ragazzi di Simone Rughetti hanno il vantaggio del doppio risultato, ma le aquile classe 2009 scenderanno in campo con la determinazione di chi vuole vincere, e non correre rischi, per volare ai quarti di finale.

Chiudono la domenica i ragazzi di Matteo Grassi impegnati nella seconda giornata della Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro. Dopo il pareggio di Lecce, la Lazio è chiamata alla prova ‘Napoli’. Le aquile classe 2011 devono vincere per rimanere in ballo e giocarsi tutto nella terza ed ultima sfida contro la Roma. Solamente la prima classificata del girone D accede alla Final Four Nazionale, ad oggi, le quattro squadre si trovano tutte a pari punti, si prospettano due giornate determinanti.

Le giovani aquile sono pronte ad affrontare un altro fine settimane, è arrivato il momento di volare il più in alto possibile.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 32^ Giornata

TORINO-LAZIO

Domenica 4 Maggio, ore 15 Stadio ‘Valentino Mazzola’ – Orbassano (Torino)

Under 17 Nazionali – 1° turno Playoff

UDINESE-LAZIO

Domenica 4 Maggio, ore 11 Stadio ‘Ottavio Bottecchia’ – Pordenone

Under 16 Nazionali – Ottavi, ritorno

LAZIO-FIORENTINA

Domenica 4 Maggio, ore 13 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 14 Pro – Fase Interregionale, 2^ Giornata

LAZIO-NAPOLI

Domenica 4 Maggio, ore 17 Campo ‘Martoni’ – Monterosi (Viterbo)

Under 14 Regionali Eccellenza – Quarti di finale

TOR TRE TESTE- LAZIO

Sabato 3 Maggio, ore 16 Centro Sportivo ‘Candiani’- Roma