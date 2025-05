Calciomercato Lazio, è scattata la rivoluzione in attacco: ecco chi sono gli obiettivi dei biancocelesti, il punto

In casa Lazio si continua a fare il punto anche sul tema legato al mercato, con la dirigenza che sta lavorando su diverse piste

Il calciomercato Lazio è sempre in costante evoluzione, con Fabiani e Lotito che sono alle prese con quelle che sono le situazioni da monitorare nel giro delle prossime settimane. Uno dei reparti che presenterà le maggiori modifiche è sicuramente il reparto offensivo, con Noslin e Tchaouna che sembrano sul piede di partenza.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, sarà difficilissimo andare incontro alla riconferma di entrambi e proprio per questo la società si starebbe già guardando intorno. Tra i nomi finiti sotto la lente di ingrandimento ci sono quelli di Ioannidis, ora in forza al Panathinaikos, con la sua valutazione che è scesa rispetto ai 30 milioni iniziali, oltre a quello di Durosinmi, per il quale ci si è già mossi con largo anticipo.