Lazio Women, nuova gioia per le ragazze Under 17 che hanno sopraffatto le rivali ciociare per 4-2: tutti i dettagli

Grande vittoria per la Lazio Women Under 17 che ha superato il Frosinone per 4-2 nonostante l’autorete subita. Grande prova delle biancocelesti e di Sofia Mancini che ha trascinato le compagne alla vittoria contro le ciociare con una nuova rete! Ecco il comunicato del Club:

«12^ giornata della Fase Interregionale Femminile Under 17. Le aquile, guidate dalla coach Licia Felicella, si aggiudicano la sfida casalinga contro le pari età del Frosinone con il risultato di 4-2. La partita del ‘Green Club’ è combattuta, al 21’ arriva il vantaggio delle biancocelesti, la rete porta la firma di Saia. La Lazio Women fa e disfa, infatti, pochi minuti più tardi un autogol permette al Frosinone di pareggiare i conti, ma al 29’ è la solita Sofia Mancini a portare nuovamente la Lazio Women in vantaggio, siglando la rete del 2-1. I secondi 45 minuti continuano sulla falsa riga del primo tempo, il Frosinone ristabilisce la parità al 10’ con la rete di Vona. Le aquile classe 2008 spingono il piede sull’acceleratore ed iniziano a macinare gioco ed azioni, al 38’ Livignani si guadagna un calcio di rigore, dal dischetto Laudiero non sbaglia e fa tornare la Lazio avanti di un gol. In pieno recupero arriva il poker della biancocelesti, è ancora Laudiero a spedire la sfera in rete, doppietta personale per lei. Al triplice fischio Lazio-Frosinone termina 4-2. L’Under 17 della Lazio Women torna alla vittoria e si aggiudica lo scontro diretto con il Frosinone portandosi a -1 dalle gialloblu. A due giornate dalla conclusione della Fase Interregionale, le ragazze di Licia Felicella dovranno ancora affrontare Napoli Femminile e Roma Calcio Femminile, due scontri d’alta quota per cercare di rientrare nelle prime quattro della classe».