Infortunio Tavares, c’è ancora incertezza sui tempi di recupero: ecco quando può rientrare, le ultime

In casa Lazio si continua a monitorare la situazione legata alle condizioni fisiche di Nuno Tavares, che non ha ancora recuperato dall’infortunio

Manca sempre meno al prossimo impegno di campionato della Lazio, che affronterà il Parma allo stadio Olimpico nella sfida in programma lunedì. Baroni deve ancora capire quali giocatori saranno recuperabili per la sfida contro i ducali e tra questi, non ci sarà, quasi sicuramente, Nuno Tavares.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, c’è incertezza su quelli che sono i tempi di recupero, con l’esterno portoghese che rischia di saltare anche le gare contro Empoli e Juve. Bisognerà attendere l’esito di ulteriori esami strumentali per capire con certezza quando potrà tornare a disposizione di Baroni.