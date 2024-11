Pedro leader alla Klose? Delio Rossi: «Un campione, ma bisogna stare attenti ad una cosa...»

Le parole di Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, sul paragone tra Pedro e Miroslav Klose come leader dei biancocelesti

Pedro sta vivendo una seconda giovinezza: nella Lazio di Baroni ha già superato il numero di reti segnate la scorsa stagione, trascinando a suon di gol i suoi compagni con prestazioni sempre convincenti. A riguardo ha parlato Delio Rossi a RadioSei, rispondendo ad un paragone tra lo spagnolo oggi e Miro Klose nei suoi anni in biancoceleste. Di seguito le sue parole.

PEDRO LEADER ALLA KLOSE – «Non li conosco, non li ho allenati. Vedendo le loro partite noto le grandissime qualità tecniche che hanno, ma la mia esperienza mi dice che questo non sempre va di pari passo con il peso che si ha nello spogliatoio. Non sempre il leader tecnico è anche quello morale».

