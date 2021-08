Pedro in Paideia, ulteriori controlli fisici per lo spagnolo

Mattinata alla clinica Paideia per Pedro, protagonista già sabato contro l’Empoli. Ulteriori controlli dunque per lo spagnolo

Dopo l’ottima prestazione offerta sabato contro l’Empoli, mattinata in Paideia per Pedro. Per l’ex Roma dovrebbe quindi essere il momento per ulteriori visite mediche integrative, dopo quelle sostenute giovedì in gran segreto.

L’iberico è sceso in campo dal primo minuto un po’ a sorpresa nella sfida del Castellani, ma ha ripagato la fiducia di mister Sarri con la sua qualità e la sua esperienza, messa fin da subito al servizio della squadra.