Lazio, rimpianto Pedro Neto? Il portoghese nel mirino del PSG

Secondo il Daily Mail, Pedro Neto sarebbe finito nel mirino del PSG: il portoghese, tra le fila della Lazio, non ha mai trovato spazio

Pedro Neto è uno dei rimpianti più grandi per gran parte del tifo biancoceleste. Talento cristallino, carattere e tanta voglia di crescere: i laziali hanno chiesto a gran voce ad Inzaghi di dargli più spazio, ma non è bastato. Nonostante le evidenti qualità, il portoghese non ha trovato che scampoli di partita e poche occasioni.

Oggi è al Wolverhampton – club a cui si è legato fino al 2027 – ma sulle sue tracce sembra esserci il PSG. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, i francesi lo starebbero tenendo conto per potenziare l’attacco, soprattutto considerando una possibile partenza di Mbappé.