L’ex Lazio Pedro Neto nel mirino della Juventus: i dettagli

Pedro Neto, ex giocatore della Lazio, sarebbe finito nel mirino della Juventus in questa sessione di calciomercato

Nuove voci di mercato per un ex giocatore della Lazio. Si tratta del portoghese Pedro Neto, che è esploso nelle ultime stagioni in Premier League con la maglia del Wolverhampton: per questo, su di lui si è scatenata una corsa, in cui rientra anche una big italiana.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale britannico 90minutes, la Juventus sarebbe sulle tracce del giocatore lusitano. I bianconeri, però, si troverebbero di fronte l’agguerrita concorrenza di Liverpool e Tottenham.