Pedro Lazio, Sarri apprezza lo spagnolo: la situazione

Pedro può essere il vero nome a sorpresa nel mercato della Lazio: ma qual è la situazione per lo spagnolo?

Pedro. Questo è il nome nuovo uscito in casa Lazio. Un’ipotesi che avrebbe del clamoroso, visto che il giocatore è di proprietà della Roma, pur essendo ormai un separato in casa.

Come riportato da Il Messaggero, Sarri non ha mai nascosto la sua stima nei confronti dell’ex Barcellona. Ed ecco che ci sarebbe già stato un contatto tra i dirigenti laziali e i suoi procuratori. Andrebbe trovata l’intesa con i rivali cittadini, per una trattativa che avrebbe dello storico. Occhio però ancora a Kostic e Brekalo, e, nome nuovo, Borna Sosa dello Stoccarda. Classe ’98 di nazionalità croata, di lui se ne parla un gran bene, piede educato, mancini ma che gioca su entrambe le fasce. Il problema sarebbe la sua valutazione: 20 milioni di euro.