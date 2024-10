Pedro Lazio, la rinascita dello spagnolo: con Baroni di nuovo al centro del progetto. I numeri

Pedro Lazio, l’attaccante biancoceleste è in un momento d’oro e dopo i due gol in due partite vuole prendersi il posto da titolare

Pedro, con i suoi 37 anni sulle spalle, sembra invecchiare come il vino. Nonostante i 25 trofei vinti in carriera, tra Champions, Europa League, mondiali per club, Supercoppa Uefa, Europei e mondiali con la Spagna, l’attaccante spagnolo sta dimostrando di aver ancora fame di successi.

Come riporta Il Messaggero, Pedro vuole centrare la qualificazione in Champions con la Lazio e per farlo si è messo a disposizione di mister Baroni, aiutando anche i compagni più giovani. Quando ha avuto l’opportunità non le ha sprecate, mettendo a referto 2 gol e 1 assist in 200 minuti disputati in tutte le competizioni. Ora si candida ad una maglia da titolare per la sfida alla Juventus dopo la sosta.