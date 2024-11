Pedro Lazio, choc sui social: minacce e insulti dopo la frecciata alla Roma! Cosa è successo allo spagnolo

Pedro Lazio, una situazione terribile per lo spagnolo: minacce e insulti dopo la frecciata alla Roma in un’intervista. I dettagli

Ha dell’incredibile in senso negativo quanto accaduto a Pedro. Alcuni tifosi della Roma, infatti, hanno inveito contro il numero 9 della Lazio dopo quella frase «Grazie Roma che mi hai dato alla Lazio, la prima squadra della Capitale».

Minacce e insulti, anche in privato, in direzione del giocatore spagnolo, come raccontato da Il Messaggero. Una situazione terribile quella vissuta dall’ex blaugrana, che ha evidenziato una volta di più l’esagerazione di alcuni “tifosi”.