Pedro esulta sui social dopo la vittoria sulla Samp: «Forza Lazio!». Ecco le parole del giocatore spagnolo dopo il trionfo all’Olimpico

La Lazio ha battuto ieri sera la Samp all’Olimpico volando così in zona Champions. Un traguardo sofferto ma pieno di gioia, come lo dimostrano i post social dei giocatori biancocelesti, come quello di Pedro. Di seguito il post su Instagram:

CLICCA QUI PER VEDERE IL POST