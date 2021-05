Pedro: «Derby partita incredibile, voglio vincere contro la Lazio»

Pedro, attaccante della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso del Derby contro la Lazio. Le sue parole

Mancano poco più di 48 ore al fischio d’inizio del Derby della Capitale. Sabato alle 20.45, Lazio e Roma si affronteranno nella stracittadina, valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Nell’antivigilia della sfida, Pedro, attaccante giallorosso, ha raccontato le sue sensazioni ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sono veramente felice di essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma. Il primo anno è difficile, quando giochi senza tifosi le emozioni non sono le stesse. Il Derby è incredibile qui per i tifosi, per la gente che viene a supportare la squadra a Trigoria, è veramente incredibile. Ho giocato altri Derby, sono delle partite sentite e sono molto belle da giocare. Spero di vincere questo nuovo Derby contro la Lazio».