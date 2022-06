Pedro, in ritiro ad Auronzo per una stagione al top

Pedro ad Auronzo di Cadore dal primo giorno: un’occasione importante per ritrovare la forma migliore in vista della stagione

Pedro riparte da Auronzo di Cadore. Il giocatore ha chiuso la passata stagione col rammarico di qualche guaio di troppo al polpaccio, che lo hanno tenuto lontano dal campo per gran parte del girone di ritorno. Eppure l’entusiasmo – nonostante i quasi 35 anni – e la voglia di mettersi in discussione è sempre la stessa: lo spagnolo è un campione di tecnica e mentalità e non vede l’ora di rimettersi in discussione.

Come riporta il Corriere dello Sport, messo alle spalle l’infortunio, avrà la possibilità di partire in ritiro con la squadar sin dal primo giorno: un’occasione importante per ritrovare la forma migliore ed affrontare un campionato impegnativo come mai prima.