Pedro: «Abbiamo lottato fino alla fine, è un peccato. Il pareggio non ci serve»

Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN, al termine della gara tra Lazio e Sturm Graz. Le sue parole

Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN, al termine della gara tra Lazio e Sturm Graz. Le sue parole

PARTITA – «Abbiamo iniziato la partita molto bene, poi è un peccato per l’espulsione perché giocare nel secondo tempo con uno di meno è stato molto complicato. Abbiamo lottato fino alla fine, poi è arrivato questo pareggio solo che a noi non serve tanto».

GIRONE – «Non mi aspettavo un girone così complicato, non conoscevo questa squadra che ha molti giocatori di qualità. Mancano due partite che dobbiamo vincere se vogliamo andare avanti in Europa».

MATURITÀ – «I giocatori hanno capito meglio l’idea che vuole Sarri, non si nota tanto la differenza tra chi gioca e chi sta in panchina e questo è buono per noi. Peccato per oggi perché abbiamo avuto tante occasioni e poi l’espulsione ha condizionato la partita».

SARRI – «Vuole sempre giocare la palla e fare un bel calcio, per me è imprescindibile visto che ho fatto la mia carriera con allenatori così. E’ molto intelligente e ha molto carattere, inoltre ti ascolta e ti permette di fare bene».

Le parole di Pedro ai microfoni di DAZN

«Partita molto difficile, abbiamo cominciato muovendo la palla bene e creando tante occasione. L’espulsione di Lazzari ci ha complicato tutto, peccato perchè penso che meritavamo la vittoria. Vediamo le ultime 2 partite. Non so se l’espulsione ci fosse, l’arbitro ha deciso così. Peccato, la partita è stata tosta come tutte in Europa. Molto contento per il gol, arrabbiato però per il risultato finale. Meritavamo di più per gli sforzi profusi».

Pedro a Lazio Style Radio

PARTITA – «Nel primo tempo stavamo giocando come volevamo, ma l’espulsione di Lazzari ci ha condizionato. Abbiamo combattuto e lottato. Volevamo vincere, perché questo pareggio ci serve a poco. Ora le prossime due partite saranno fondamentali».

ESPULSIONE – «L’espulsione ha condizionato tutta la partita. Un uomo in meno ti condiziona. Dopo il secondo gol forse avremmo dovuto essere più concentrati. Ora però c’è da pensare alle prossime due partite per guadagnarci il passaggio del turno».

STURM – «Loro hanno giocato con grande aggressività, facendo forse la partite che volevano. Ma in Europa è quasi sempre così. Nessuna partita è facile».

GOL – «Fare gol mi fa prendere fiducia. Ora mi trovo bene in campo e voglio fare tutto il possibile per aiutare la squadra».