Pedro a Sky: «L’obiettivo è arrivare in Europa. Crediamo nel quinto posto»

Pedro ha parlato a Sky dopo il match tra la sua Lazio e il Verona: ecco le dichiarazioni del numero 9 biancoceleste

Ai microfoni di Sky, dopo Lazio-Verona, è intervenuto Pedro. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Penso che siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando bene. Sapevamo fosse difficile col Verona, sta giocando per restare in A. Nel secondo tempo abbiamo fatto di più. Questa vittoria è importante per noi. Dobbiamo continuare fino alla fine, l’obiettivo è arrivare in Europa. Vediamo che succede. Quinto posto? Ci crediamo, mancano ancora delle partite. Vediamo come va. Dobbiamo continuare così lavorando forte, continuare con questa strada di vittorie. È l’unica cosa possiamo fare, non ci sono margini d’errore. Cosa è cambiato con Tudor? È cambiata l’idea, la mentalità di Tudor è forte e di carattere. Mi piace molto, è vincente. Ha dato energia alla squadra».