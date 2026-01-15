Pedraza Lazio, colpo per la fascia! I dettagli del contratto - Lazio News 24

Pedraza Lazio, emergono aggiornamenti importanti sulla situazione contrattuale che legherà l’esterno ai biancocelesti. I dettagli

calciomercato della Lazio si scalda improvvisamente con un colpo di scena che riguarda le corsie esterne. La società biancoceleste ha messo le mani su un rinforzo di spessore internazionale per blindare la difesa e dare nuove opzioni tattiche a Maurizio Sarri. L’accordo, ormai ai dettagli, delinea una strategia precisa per il futuro prossimo della squadra capitolina.

A svelare i particolari dell’operazione è l’esperto di mercato Nicolò Schira, che tramite il suo profilo X ha reso noti i termini economici e la durata del vincolo che legherà il calciatore al club di Claudio Lotito.

Il super ingaggio di Pedraza

L’investimento della società è significativo e dimostra quanto il club creda nelle qualità del terzino. Per convincere Alfonso Pedraza a sposare il progetto laziale, è stato messo sul piatto un ricco stipendio da 2 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio da top player che riflette l’esperienza maturata dal giocatore in Liga. Il progetto prevede un contratto a lungo termine, con una scadenza fissata al 30 giugno 2029, garantendo così stabilità e continuità sulla fascia sinistra per le prossime quattro stagioni.

Il piano per anticipare l’arrivo di Pedraza

Sebbene il calciatore spagnolo sia attualmente in scadenza con il Villarreal e promesso sposo della Capitale come parametro zero a partire da giugno, la Lazio sta valutando una mossa anticipata. L’idea della dirigenza sarebbe quella di portare Pedraza a Formello già durante la sessione invernale di gennaio. Questa possibilità è strettamente legata alle dinamiche in uscita, in particolare al destino di Nuno Tavares. Se l’esterno portoghese dovesse salutare Formello nelle prossime settimane, il club accelererebbe immediatamente con il “Sottomarino Giallo” per bruciare le tappe.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, Doekhi è l’obiettivo per la difesa! Ecco cosa filtra

