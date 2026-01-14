Calciomercato Lazio, Doekhi è l'obiettivo per la difesa! Ecco cosa filtra - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il difensore in forza all’Union Berlino è l’obiettivo di mercato del club biancoceleste. Gli aggiornamenti

Il calciomercato della Lazio guarda già al futuro e punta a rinforzare il pacchetto arretrato con profili di caratura internazionale. La dirigenza biancoceleste, sempre molto attenta alle opportunità che offrono i giocatori in scadenza di contratto, avrebbe individuato in Germania l’innesto ideale per l’estate. Il nome caldo per la difesa di Maurizio Sarri è quello di Danilho Doekhi, centrale difensivo in forza all’Union Berlino, che potrebbe sbarcare nella Capitale a costo zero.

La strategia della Lazio per Danilho Doekhi

Secondo quanto rivelato dall’esperto di trattative Nicolò Schira attraverso un post sul proprio profilo X, il club di Claudio Lotito avrebbe manifestato un interesse concreto per il calciatore olandese. Il piano della società è chiaro: bloccare il difensore già nei prossimi mesi per assicurarsi le sue prestazioni a partire dal 1° luglio 2026, quando scadrà ufficialmente il suo vincolo con il club tedesco. Per il centrale, l’approdo nel campionato italiano rappresenterebbe il salto di qualità definitivo dopo le ottime stagioni disputate in Bundesliga.

Caratteristiche tecniche di Doekhi

Nato nel 1998 e dotato di una struttura fisica imponente, il centrale di Rotterdam è considerato uno dei difensori più solidi del panorama europeo. Come confermato dalle indiscrezioni di Nicolò Schira, la Lazio segue con attenzione la sua crescita costante. Il giocatore non è solo un marcatore affidabile, ma è diventato celebre anche per la sua pericolosità nell’area avversaria: i suoi inserimenti sui calci piazzati lo rendono un difensore-goleador di assoluto livello, una dote che farebbe molto comodo agli schemi tattici dei capitolini.

