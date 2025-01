Pecchia ricorda: «Il mio Parma sa essere arrembante e sbarazzino e lo abbiamo dimostrato anche con la Lazio»

Pecchia, il tecnico degli emiliani ricorda la vittoria del Parma sulla Lazio in conferenza per sottolineare l’atteggiamento dei suoi nei match

In occasione della conferenza stampa di vigilia della partita con il Venezia, Pecchia è tornato a parlare della vittoria del suo Parma con la Lazio per spiegare l’atteggiamento in campo che deve avere la sua squadra

PAROLE – Devo esaltare le caratteristiche dei ragazzi a disposizione, tenendo conto dei momenti e della condizione della squadra. Questo atteggiamento mi è piaciuto ma credo che contro la Lazio, e non parliamo di una gara tanto distante, la squadra è stata arrembante e sbarazzina. Ci sono momenti in cui la squadra deve vivere le gare in maniera diversa, mi son piaciute le ultime gare ma l’obiettivo è vedere il Parma a cui ci siamo abituati, solido ma divertente, che vuole proporre gioco con leggerezza e brillantezza. Il miglioramento deve esser del gruppo