Payet promuove Guendouzi: «Rispetto al Marsiglia è migliorato in questo aspetto: esploderà!»

Le parole di Dimitri Payet sul suo ex compagno Mateo Guendouzi dopo le ottime prestazioni con le maglie di Lazio e Nazionale

Dimitri Payet in una intervista a L’Equipe ha elogiato la prova del centrocampista della Lazio Mateo Guendouzi nelle partite della nazionale francese in Nations League. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Guendouzi mezzala? Se ha giocato lì, è perché può farlo. Ma l’ho sempre visto come centrocampista centrale, è la posizione più adatta alle sue qualità. Contro Israele abbiamo visto un’ondata di energia quando è entrato in campo e i gol sono arrivati. Non sono sorpreso. Se inizia a segnare anche lui… sarà un altro giocatore che esploderà, perché sa come giocare. Al Marsiglia era criticato per la scarsa finalizzazione, ma ora in questo senso è migliorato».