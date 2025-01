Payero Lazio, aumenta la concorrenza: una big di Serie A vuole il centrocampista! Sfida in vista per il giocatore

Payero Lazio, aumenta la concorrenza anche per il giocatore dell’Udinese: una big di Serie A sulle sue tracce. Le ultime novità

C’è anche Martin Payero in lista per il calciomercato Lazio, che ha intenzione di puntellare la propria rosa con l’acquisto di un centrocampista. Nelle ultime settimane si è parlato del suo acquisto, con la possibilità di uno scambio con Castrovilli come contropartita per l’Udinese.

Sul giocatore, però, ci sarebbe anche l’interesse del Napoli, come scrive Il Mattino. I partenopei, infatti, in caso di mancato acquisto di Fazzini, si lancerebbero in un’altra sfida con i capitolini per regalare un rinforzo a Conte.