Payero Lazio, alternativa se non arriva Casadei. Ma c’è un dettaglio da dover sistemare: le ultime

Payero Lazio, il centrocampista dell’Udinese è l’alternativa a Casadei ma non l’affare non è per niente semplice. Le ultime

Continua il tira e molla per Cesare Casadei e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con il Chelsea, i biancocelesti virerebbero su Martín Payero dell’Udinese.

Il problema, però, è sempre lo stesso: in lista non c’è spazio per altri over 22 e il posto di Castrovilli è stato promesso a Hysaj. Rimane in corsa anche Jacopo Fazzini dell’Empoli.