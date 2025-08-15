Pavoletti su Immobile: «In Nazionale meno incisivo rispetto alla Lazio, ma non è stato valorizzato»

Pavoletti su Immobile, il centravanti si pronuncia così sull’ex centravanti della Lazio: ecco le sue parole

Serata di racconti e ricordi per Leonardo Pavoletti, protagonista a Costa Rei durante un evento pubblico in Piazza Colombo. L’attaccante del Cagliari ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, soffermandosi anche sulla sua esperienza in Nazionale e sul percorso di Ciro Immobile con la maglia azzurra.

Il centravanti rossoblù ha ricordato con orgoglio il periodo passato tra i convocati della selezione italiana: «In Nazionale ho vissuto una bella esperienza, al tempo c’erano anche Barella e Cragno. Con Nicolò la vissi con orgoglio e affetto, condividevamo la stanza. Noi tre rappresentavamo il Cagliari, fu bellissima quella parentesi. Lì li abbracciai dopo il gol a Parma in azzurro: loro più di tutti sapevano quanto tenessi a quella esperienza».

Un gruppo compatto, che qualche tempo dopo avrebbe conquistato il titolo europeo: «Era un gruppo super, che poi vinse gli Europei. Non mi stupì, perché pur non essendo la squadra più forte aveva un’unità enorme».

Parlando di Ciro Immobile, Pavoletti ha voluto spegnere le critiche spesso rivolte all’ex attaccante della Lazio per le sue prestazioni in azzurro: «Rammarico? Nessuno. C’era Immobile, un attaccante di altissimo livello. Non è stato coccolato abbastanza: quella era una Nazionale che giocava sul collettivo e non sul centravanti principe, ecco perché magari in azzurro ha reso meno di quanto fatto con la Lazio».

Le parole di Pavoletti offrono uno spunto importante sul ruolo di un attaccante all’interno di un contesto tattico. Secondo il bomber del Cagliari, il sistema di gioco e la filosofia di squadra possono incidere in modo determinante sulle prestazioni individuali, anche di un giocatore affermato come Immobile.

Oggi, mentre l’ex capitano della Lazio si appresta ad affrontare nuove sfide tra Serie A e coppa con la magli del Bologna, il dibattito sul suo rendimento in Nazionale resta aperto. Ma le dichiarazioni di un collega esperto come Pavoletti contribuiscono a ridimensionare alcune critiche, evidenziando come, al di là dei numeri, il valore di un calciatore si misuri anche nel contesto e nelle condizioni in cui viene impiegato.