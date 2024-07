Pavlovic SBARCA in Italia! L’ex obiettivo della Lazio in CHIUSURA con quel club

Pavlovic, ex obiettivo della Lazio, è pronto a sbarcare in Italia: trattativa in chiusura tra Salisburgo e Milan. Tutti i dettagli

Ormai ci siamo per davvero: Pavlovic, ex obiettivo del calciomercato Lazio, sarà un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri hanno accelerato in queste ultime ore e definito l’operazione con il Salisburgo per il giovane centrale serbo.

Nelle casse del club austriaco vanno una ventina di milioni, una quota complessiva alla quale si arriva anche grazie all’inserimento di alcuni bonus. Per il centrale è pronto un contratto pluriennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione (il doppio di quanto percepisce attualmente). Lo riporta la Gazzetta.