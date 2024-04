Patric, lo spagnolo torna a disposizione di Tudor per la delicata trasferta di questa sera in casa della Juventus

Finalmente ci siamo, tra pochissimo la Lazio torna in campo per sfidare la Juventus questa volta però per il match di andata di Coppa Italia. Tudor a pochi minuti dalla partita, può sorridere visto che potrà contare sulla presenza dopo l’infortunio di Patric.