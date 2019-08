Patric si scalda, sarà lui il titolare contro la Sampdoria

Patric, chance da titolare nell’esordio in campionato della Lazio contro la Sampdoria

Meno male che Patric c’è. Con l’infortunio di Manuel Lazzari (QUI la notizia) e le condizioni fisiche non eccellenti di Adam Marusic (che ha saltato tutta la preparazione estiva), è emergenza in casa Lazio per la fascia destra. E’ rimasto soltanto lo spagnolo che può ricoprire al meglio quella posizione. Lui è pronto, quasi certamente giocherà titolare contro la Sampdoria.

Un vero e proprio jolly per Simone Inzaghi, che nel ritiro ad Auronzo ha utilizzato Patric anche come centrale di destra. Ma all’occorrenza, come in questo caso, può ricoprire anche il ruolo di esterno. Avanzerà di qualche metro e sarà la soluzione ai problemi della Lazio.