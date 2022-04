Patric, ora il rinnovo è più di una possibilità. Ma il Valencia...

Il futuro di Patric è tutto da decidere e da decifrare: il rinnovo è più di una possibilità, ma occhio al Valencia…

Il futuro di Patric è tutto da decidere e da decifrare. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo giugno. Va detto che il rinnovo sembrerebbe essere più di una possibilità, visto anche il gradimento di Sarri per lo spagnolo.

Ma, come sottolineato da Tuttomercatoweb, occorrerebbe fare attenzione al pressing del Valencia, con il calciatore che avrebbe rifiutato una proposta per la prossima stagione superiore al milione di euro. Sul difensore ci sarebbe anche l’interesse dell’Osasuna e del Besiktas. Ma i capitolini potrebbero davvero decidere di non perderlo.