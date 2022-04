Patric in scadenza, Sarri spinge per il rinnovo: la situazione

Rinnovo Patric, Sarri spinge per il prolungamento del contratto: con lo spagnolo in campo, la Lazio ha vinto il 50% delle gare

«Patric è un giocatore sottovalutato, è molto tecnico e molto veloce. Sta facendo un percorso importante e se guardiamo le ultime sette partite non ho più visto grossi errori», ha parlato così Sarri, al termine della gara contro il Sassuolo, match in cui il giocatore ha dato buona prova di sè.

E in questi giorni si discute proprio del futuro del difensore, perchè i numeri parlano chiaro: con lui in campo, la Lazio ha vinto il 50% delle gare stagionali (12 su 24 e 5 ko). Patric però è in scadenza, l’allenatore spinge per farlo rinnovare, ma i dubbi sono più di uno…