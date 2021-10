Patric o Radu, Lazio Inter per fare chiarezza sulle gerarchie

La squalifica di Acerbi pone un dubbio in casa Lazio: chi tra Patric e Radu? Le gerarchie di Sarri sembrano chiare

La squalifica di Acerbi, arrivata nel match contro il Bologna, pone un dubbio in casa Lazio: chi tra Patric e Radu nella sfida contro l’Inter? Le gerarchie di Sarri sembrano chiare.

Infatti, come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico ex Napoli vede lo spagnolo avanti. A dimostrare ciò è il fatto che il rumeno, quantomeno al momento, non ha collezionato nemmeno una presenza. Tra i due la scintilla non è ancora scoccata? Difficile saperlo, ma non resta che attendere cosa succederà in queste due settimane.