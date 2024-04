Patric a LSC: «Non possiamo più sbagliare, siamo in fiducia. Tudor? Da lui tanto da imparare»

Patric, difensore della Lazio, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo il match contro il Verona: le dichiarazioni

Patric ha parlato così a LSC dopo Lazio-Verona.

LE PAROLE – «Tre punti importanti, continuare a vincere è la cosa più importante adesso. Non possiamo sbagliare, aveva una grande importanza vincere oggi. Siamo fiduciosi del nostro percorso. Siamo consapevoli del nostro obiettivo che è difficile ma è lì alla portata. La squadra è convinta, consapevole, carica e tranquilla. Non mi capite male quando dico tranquilla. Si vede che siamo lucidi soprattutto in attacco nelle scelte. Possiamo fare gol o meno ma creiamo tante azione pericolose. Questo ci dà tranquillità perché sappiamo di poter far gol da un momento all’altro. Siamo contenti per un’altra porta inviolata. Questa è la nostra forza, non dobbiamo sbagliare. Con Tudor è poco tempo che lavoriamo insieme e ci sono tante cose da imparare ancora. Il mister mi aiuta e mi dà fiducia e sono contento».