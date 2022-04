Verso Lazio-Torino, Patric in vantaggio su Luiz Felipe

Lazio-Torino si avvicina a piccoli passi. Sarri ha un dubbio in difesa: Patric o Luiz Felipe dal primo minuto?

Mancano ormai due giorni alla sfida tra Lazio e Torino, in programma sabato sera allo stadio Olimpico. Pochi dubbi per mister Maurizio Sarri, che però sarebbe alle prese con un ballottaggio nel reparto arretrato.

Al di là dei dubbi su Pedro, che oggi potrebbe tornare ad allenarsi, l’unica corsa a due per una maglia da titolare sarebbe quella tra Patric e Luiz Felipe. Il primo, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sembra essere in netto vantaggio sull’italo-brasiliano, rientrato venerdì nel gruppo dopo aver smaltito il trauma distorsivo al ginocchio destro.