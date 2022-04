Allenamento Lazio: Pedro ancora out, Luiz Felipe insidia Patric

La Lazio ha svolto oggi un allenamento pomeridiano a due giorni dal match contro il Torino: Pedro assente, dubbio Patric-Luiz Felipe

La Lazio è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio in vista della sfida di sabato sera contro il Torino (fischio d’inizio alle 20:45). Gruppo al completo per Sarri ad eccezione di Pedro che proprio come ieri è rimasto a riposo.

Migliorano le condizioni di Luiz Felipe che insidia Patric per una maglia da titolare al fianco di Acerbi: il ballottaggio verrà sciolto solo a ridosso del match. Non cambierà nulla invece sulle fasce. Marusic e Lazzari saranno confermati titolari nonostante il ritorno a pieno regime di Radu. Invariati centrocampo e attacco rispetto alla trasferta di Genova. Sarri spera di recuperare Pedro almeno per la panchina.