Patric Lazio, lo spagnolo ringrazia sui social i tifosi per gli auguri e carica l’ambiente in vista di stasera – FOTO

Patric Lazio, alla vigilia della delicatissima sfida interna di stasera con il Bodo lo spagnolo pubblica una bella stories di carica per la squadra

Stasera la Lazio per ribaltare l’andata contro il Bodo ha bisogno delle giuste energie per andare di conseguenza in semifinale di Europa League, anche dai giocatori che non potranno essere della sfida.

Lo sa bene Patric, il quale sui social in occasione del suo compleanno pubblica una bella stories che carica l’ambiente biancoceleste delle giuste vibes per battere la squadra di Knutsen