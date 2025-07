Insigne Lazio, le parole sul suo futuro: «Spero di tornare presto a giocare; Sarri? Non ho sentito nessuno, ecco il mio obiettivo»

Le parole di Lorenzo Insigne, svincolatosi dal Toronto e obiettivo per gennaio della Lazio, dove ritroverebbe Sarri

Dopo l’esperienza in MLS con il Toronto, Lorenzo Insigne è ufficialmente tornato in Italia, pronto a rilanciare la sua carriera. A 34 anni, l’ex capitano del Napoli ha rescisso il contratto con il club canadese e ora punta a un nuovo capitolo nel campionato di casa. Le voci su un possibile riavvicinamento alla Serie A si sono moltiplicate negli ultimi giorni, complici i rumors di un contatto con Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi d’oro del Napoli. La Lazio, secondo alcuni, potrebbe essere interessata ad aggiungere qualità e fantasia sugli esterni, e l’idea di un Insigne ritrovato sotto la guida di un tecnico con cui ha vissuto momenti straordinari non è così remota.

All’arrivo in aeroporto, il fantasista di Frattamaggiore è stato intercettato dai giornalisti, ma ha mantenuto un profilo cauto. Non ha confermato alcuna trattativa in corso, ma ha lasciato intendere una forte motivazione a riprendere il proprio cammino in campo, con un occhio anche alla Nazionale. Il sogno è quello di indossare di nuovo la maglia azzurra, magari in vista del prossimo Mondiale. Nessuna chiusura, dunque, ma neppure annunci: Insigne è tornato, e ora aspetta solo la chiamata giusta.

SUL SUO FUTURO – «Sto bene, ora mi godo le vacanze con la mia famiglia, sperando di tornare presto a giocare».

SUI CONTATTI CON I CLUB – «Non ho sentito nessuno, i contatti ce li ha il mio procuratore. Io penso solo a fare il mio lavoro e a farmi trovare pronto quando mi chiamerà il mio agente».

SULLA NAZIONALE – «Il Mondiale? Sicuramente è uno dei miei obiettivi, è da tanto che non indosso la maglia dell’Italia, spero di farlo presto. Ora devo concentrarmi verso una nuova avventura, quando inizierà allora penserò all’azzurro».

SU GATTUSO – «Con il mister c’è un ottimo rapporto, ci sentivamo anche prima che diventasse c.t., l’ho chiamato per fargli i complimenti, non per altro».