Igli Tare è pronto a incontrare Mino Raiola per parlare di Romagnoli e del prolungamento di Patric. I dettagli

Il fronte rinnovi è sempre molto caldo in casa Lazio visti i tanti giocatori in scadenza. Come riporta Il Tempo Tare è pronto a fare una proposta a Raiola per prolungare l’accordo con

Patric che è apprezzato molto da Sarri.

L’agente è lo stesso di Romagnoli, facile prevedere un accordo generale per entrambi se si riuscirà a riportare a casa uno che non ha mai nascosto la sua passione per i colori biancocelesti.