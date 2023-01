Patric: «In Coppa Italia ci saranno momenti difficili, può succedere di tutto»

Il giocatore biancoceleste ha parlato della Coppa Italia, in vista della partita di domani col Bologna. Le sue dichiarazioni

DIFFICOLTA’ DELLA COMPETIZIONE – «Come in tutte le competizioni, anche in Coppa Italia ci saranno momenti difficili, inoltre in una partita secca può succedere di tutto come abbiamo visto in questi giorni col Napoli e col Torino contro il Milan. Non dobbiamo sottovalutare nessuna squadra».