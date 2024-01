Patric blindato da Lotito: arriva anche l’adeguamento. Tutti i dettagli

Patric blindato da Lotito alla Lazio: arriva anche l’adeguamento di contratto per il difensore spagnolo. Le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, per Patric è stata mantenuta la promessa fatta da Claudio Lotito. Lo spagnolo è ormai sempre più punto fermo della difesa della Lazio, che glielo ha dimostrato anche con i fatti.

E’ arrivato l’adeguamento di ingaggio per il giocatore, come promesso nella passata stagione e come ribadito dopo l’acceso confronto dello scorso Ferragosto. La scadenza dell’accordo rimarrà comunque all’estate del 2027.